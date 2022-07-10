Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor talip - Son Dakika
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Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor talip

10.07.2022 23:46
Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor talip

Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve sezon sonu sözleşmesini kulübüyle fesheden Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor resmi teklifte bulundu.

Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve sezon sonu sözleşmesini kulübüyle fesheden Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor resmi teklifte bulundu.

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ve Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor, genç stoper Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki stopere iki takım da benzer maaşlar önerirken Kurucuk'un net kararını yarın vereceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kurucuk, geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkarken Türkiye Kupası'nda da 3 kez görev aldı.

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Kaynak: DHA

Ankaragücü, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor talip - Son Dakika

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