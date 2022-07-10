Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ve Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor, genç stoper Fatih Kurucuk'u kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki stopere iki takım da benzer maaşlar önerirken Kurucuk'un net kararını yarın vereceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ankaragücü, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Kurucuk'a Ankaragücü ve Bandırmaspor talip - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.