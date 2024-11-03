Fatih Tekke, Alanyaspor\'dan İstifa Etti

Spor

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke , Bodrumspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekke, "Bodrumspor'dan deplasmanda 1 puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Ama maçın şeyine baktığınızda teknik adam olarak bir tıkanıklığı var gibi gözüküyor. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim o yüzden görevinden ayrıldığımı açıkladım" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Alanyaspor deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, geçen sezondan beri görev yaptığı kulüpten ayrıldığını söyledi. Tekke, "Kırmızı karta kadar oyun her şeyde bizim üstünlüğümüzde geçen topa sahip olan, rakibin beklediğimiz hücumlar kovaladığı bir maç. Yapılan ilk yarıdaki hatadan dolayı direkten dönen bir top onun haricinde çok fazla oynamayı düşünen bir oyun yoktu. Biz oynamayı, pas oyununu her zaman deneyen bunu tekrar eden bir ekibiz. Bugün de öyle oldu ama 11 haftadır ön taraftaki, üçüncü bölgedeki özellikle sırt hücumlarımızdayken sonuçlandırma diyelim, başka birçok neden de söyleyebilirim ama neticesinde üstün oynadığımızı düşündüğüm bir maç ama oyunun son 30 dakikası hayal kırıklığı benim için. 10 kişi kalmış takım, 1-2 dakikada 9 kişi kalan bir takım var. Orada bile istediğimiz çok tekrar ettiğimiz hiçbir şeyi gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama isteği bunu bilerek niyeti kötü olarak asla yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TEKNİK ADAM OLARAK BİR TIKANIKLIK VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Neticesinde Bodrumspor'dan deplasmanda 1 puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Ama maçın şeyine baktığınızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gözüküyor. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim o yüzden görevinden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor bizim için tam 1 sene oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım. Çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olacak" diye konuştu.