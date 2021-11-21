Fatih Tekke: "Galibiyet hepimizi çok mutlu etti"

Denizlispor sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü 2-1'lik galibiyetin ardından Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maçın bir bölümündeki isteğimizi maçın 90 dakikasına yaymak zorundayız. İyi şeyler olacağını düşünüyorum, ilk geldiğim dönemde de zor bir süreçle gelmiştik Allah nasip etti yüzümüzün akıyla çıktık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Denizlispor ev sahipliğinde oynanan Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Denizlispor'un 2-1'lik galibiyeti ardından Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplatışında açıklamalarda bulundu. Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Camia olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci tabii evinizde oynadığınızda yeni hoca ile galip gelmek bir heyecan problemlerimiz var. Bunları çözmemiz lazım öncelikle problem olarak gördüğüm beraber oynayabilme ve planlı oynayabilmedir. Tabii çocukların kendilerine güven vermeleri, camianın heyecanlanması bu galibiyet bu yüzden çok çok anlamlı, önemli oyuncularımız var eksik taraflarımız var. Kadroda özellikle zorunluluktan bu kimsenin suçu değil 18-21 yapmada zorlanıyoruz güçlük çekiyoruz, böyle bir problemimiz var. Ama tekrara oyunlarımızı oyunumuzu doğru oynamaya en önemlisi özellikle maçın bir bölümündeki isteğimizi maçın 90 dakikasına yaymak zorundayız. İyi şeyler olacağını düşünüyorum, ilk geldiğim dönemde de zor bir süreçle gelmiştik Allah nasip etti yüzümüzün akıyla çıktık. Burada amaç herkesin istediği şeyler belli buna bir süre lazım oyunda çünkü 1-2 haftalık tekrarlarla istediğiniz şeyin oluşmasına müsaade duyun ama neticesinde şuan ki galibiyet taraftarımızı, hepimizi, oyuncularımızın güveni açısından çok mutlu etti. Umarım bundan sonra oynayacağımız maçlarda da galibiyet almayı sürdürürüz. Bir seri ile birlikte moralle güçlendirmeye çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ