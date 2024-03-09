- Fatih Tekke: "Hedefimiz ligde kalmak"
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke:
"Biraz nefes aldık"
SİVAS - Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık" dedi.
Trendol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Tekke, "Sivasspor'a bunan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Maç tüm hikayesiyle hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Özellikle top bizdeyken güvenli pas yaptık. Maçın ilk bölümünde iyi olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarı daha iyi işler yaptık diyebilirim. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli, biraz nefes aldık diyebilirim. Çünkü haftaya zor bir maçımız var. Zor bir maç oldu. Yolumuza devam etmemiz lazım. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. Alanyaspor olarak ilk hedefimiz ligde kalmak. Bugün burada çok zor 3 puan kazandık çok şükür. Maçta çok basit top kayıpları da yaptık. Sivasspor 6 haftadır yenilmiyordu. Alanyaspor için çok değerli bir 3 puandı, mutluyuz. Bunu da devam ettirmemiz lazım" diye konuştu.
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