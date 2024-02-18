Fatih Tekke: İki farklı yarı oynadık, iki puan kaybettik - Son Dakika
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Fatih Tekke: İki farklı yarı oynadık, iki puan kaybettik

Fatih Tekke: İki farklı yarı oynadık, iki puan kaybettik

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iki farklı yarı oynadıklarını ve iki puan kaybettiklerini söyledi. Tekke, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak ikinci yarıda oynamaktan vazgeçtiklerini belirtti. Ayrıca savunma problemlerinin hala devam ettiğini ve gelecek hafta kaybettikleri puanı telafi etmek istediklerini ifade etti.

18.02.2024 18:47
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, iki farklı yarı oynadıkları maçta iki puan kaybettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk ve ikinci yarısında farklı oyunlar ortaya koyduklarını belirtti.

Maçın ilk yarısında istediklerine yakın bir oyunu sahaya yansıttıklarını anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"Oynamaya çalışan, baskıları, hızları iyi yapan, sakin kalan ve neticesinde çok avantajlı bir skorla içeri giren Alanyaspor takımı vardı. İkinci yarı hiç beklemediğimiz, tamamen oynamaktan vazgeçen, ikinci toplardan kazandığı topla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Kırılma anı da bana göre yine savunma yaparken çok absürt bir penaltı verişimiz ve sonrasında ikinci golü hafta boyunca savunmasına çalıştığımız bir pozisyonda yememiz oldu."

"İkinci yarı Adana Demirspor bence çok fazla şans yakaladı"

Son dakikada yedikleri gol için ise "nasip" diyen Tekke, "Neticesinde kaybedilmiş iki puan gibi gözüküyor. Fakat ikinci yarı Adana Demirspor bence çok fazla şans yakaladı. Nedeni özellikle Sisto'yu değiştirmek zorunda kalışım. Sisto'yu değiştirme sebebim sarı kartının oluşuydu." dedi.

Takımın oynamaktan vazgeçmesinin hiç istemediği bir şey olduğunu ifade eden Tekke, daima oynayan bir takım üzerine çalışma yaptıklarını kaydetti.

Skor ne olursa olsun mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini aktaran Tekke, "Bugün ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Bugün oynamaktan vazgeçtik. Ayrıca geldiğimizden bu yana söylediğim gibi yerleşik savunma problemlerimiz hala devam ediyor. Bunlar için ne kadar çalışsak da hala bu problemler devam ediyor. Bugün de bu konuda cezalandırıldık. Nasip değilmiş." diye konuştu.

Bu maçı geride bıraktıklarını ve gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması olduğunu belirten Tekke, bugün kaybettikleri 2 puanı gelecek hafta telafi etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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