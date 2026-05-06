Fatih Tekke Konyaspor'a Karşı Bozguna Uğramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Tekke Konyaspor'a Karşı Bozguna Uğramadı

Fatih Tekke Konyaspor\'a Karşı Bozguna Uğramadı
06.05.2026 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'a karşı son 4 maçta mağlup olmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'de hem Konyaspor hem de Teknik Direktör İlhan Palut ile oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Samsunspor'u penaltılar sonucu eleyerek yarı finale yükselen ve moral depolayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve ve Avrupa hattını yakından ilgilendiren haftada, iki takım Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Konyaspor'a karşı bileği bükülmedi

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar, Konyaspor'a karşı oynadığı son 4 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Tekke'nin ekipleri, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Fatih Tekke, Trabzonspor ile sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile 2-2, İstanbulspor ile ise 1-1 ve 1-0'lık skorlar aldı.

İlhan Palut'a karşı üstünlük

Fatih Tekke'nin dikkat çeken bir diğer başarısı ise meslektaşı İlhan Palut karşısındaki performansı oldu. İki teknik adamın bugüne kadar oynadığı 4 Süper Lig maçında da Tekke'nin yönetimindeki takımlar kazandı. İlhan Palut ise bu rekabette galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve 2-0 mağlup ederken; Tekke'nin bir dönem çalıştırdığı Alanyaspor da Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 1-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Tekke'nin takımları 7 gol kaydederken, İlhan Palut'un ekipleri 2 gol attı.

Fatih Tekke'nin hem rakip takım bazında hem de teknik adam rekabetinde önemli bir avantajı bulunuyor. Özellikle oyun planındaki disiplin, geçiş hücumlarındaki etkinlik ve maç içindeki hamle gücü, Tekke'nin bu başarılarında belirleyici rol oynuyor.

Süper Lig'de her puanın kritik önem taşıdığı dönemde, bu veriler Trabzonspor adına teknik anlamda güven veriyor.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yusuf Adnan Kendirciler olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke Konyaspor'a Karşı Bozguna Uğramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:41:18. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Tekke Konyaspor'a Karşı Bozguna Uğramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.