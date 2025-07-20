Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan Esfahan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, taraftarlarına transfer müjdesi de verdi.
Trabzonspor'un orta sahaya yaptığı yeni transferi duyuran Fatih Tekke, 'Saul Niguez yeni oyuncumuz, hayırlı olsun. Ancak bence yeterli değil. Kesinlikle o bölgeye bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Kenar oyuncusuna ve stopere de ihtiyacımız bulunuyor.' dedi.
Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensip anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırladı ve yıldız ismin pazartesi günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü saat 19.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılacak.
Geride bıraktığımız sezonda Sevilla'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun - Son Dakika
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