Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor - Son Dakika
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Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor

29.03.2022 12:06

Kulislerde aday olacağı konuşulan Dursun Özbek başkanlık defterini kapattı. Ünal Aysal'ın da aklında böyle bir düşünce yok. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde yapması gereken ödemeler nedeniyle başkan adayları geri adım atıyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar seçime gidiyor. Metin Öztürk aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek ise ihtimali tamamen rafa kaldırdı. Ünal Aysal da artık sıcak bakmıyor.

Fatih Terim de aday olmaz! Galatasaray'daki tabloyu gören başkanlıktan çekiliyor

ALBAYRAK VE TERİM

Metin Öztürk'ün dışında Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in başkanlık için ismi geçiyor. Ancak Terim'in de gönlü hoca olmaktan yana. Galatasaray'ı mali yönden iyi günler beklemiyor.

Fatih Terim de aday olmaz! Galatasaray'daki tabloyu gören başkanlıktan çekiliyor

MİNİMUM 1 MİLYAR LİRA

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında ilk ödeme gerçekleşecek. Yalnızca 200-300 milyon lira civarı faiz ödemesi var. Yayın ihalesindeki durum belirsiz. Morutan, Cicaldau gibi taksitlerle alınan birçok futbolcunun ödemesi başlıyor. Futbolcu ve personellerin kulüpten alacakları var. Florya-Kemerburgaz projesinin akıbeti Burak Elmas'ın gidişiyle belirsizleşti. Kısa süre içinde ödenmesi gereken 1 milyar liralık borç yığını var. Burak Elmas döneminde ikinci başkanlık yapan Rezan Epözdemir, "Yeni başkan büyük sorumluluk alacak. Ödemeler kapıda bekliyor " ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Terim, Galatasaray, Ünal Aysal, Özbek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor - Son Dakika


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