Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor - Son Dakika

Milyoner'de hem yarışmacı hem de seyirciler çuvalladı, Kenan ilk kez böyle tepki gösterdi

Ukrayna'dan sonra hedef Azerbaycan mı? Rusya, aleni bir şekilde tehdit etti

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılılar seçime gidiyor. Metin Öztürk aday olduğunu açıkladı. Dursun Özbek ise ihtimali tamamen rafa kaldırdı. Ünal Aysal da artık sıcak bakmıyor.

ALBAYRAK VE TERİM

Metin Öztürk'ün dışında Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in başkanlık için ismi geçiyor. Ancak Terim'in de gönlü hoca olmaktan yana. Galatasaray'ı mali yönden iyi günler beklemiyor.

MİNİMUM 1 MİLYAR LİRA

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında ilk ödeme gerçekleşecek. Yalnızca 200-300 milyon lira civarı faiz ödemesi var. Yayın ihalesindeki durum belirsiz. Morutan, Cicaldau gibi taksitlerle alınan birçok futbolcunun ödemesi başlıyor. Futbolcu ve personellerin kulüpten alacakları var. Florya-Kemerburgaz projesinin akıbeti Burak Elmas'ın gidişiyle belirsizleşti. Kısa süre içinde ödenmesi gereken 1 milyar liralık borç yığını var. Burak Elmas döneminde ikinci başkanlık yapan Rezan Epözdemir, "Yeni başkan büyük sorumluluk alacak. Ödemeler kapıda bekliyor " ifadelerini kullanmıştı.