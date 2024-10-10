Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'den sarı kart cezalarına dair sıra dışı bir öneri geldi. Gazeteci Şansal Büyüka, Terim'in dikkat çeken önerisini canlı yayında açıkladı.
HT Spor'da konuşan Şansal Büyüka, "Fatih Hoca şöyle bir öneri getirdi. Onu panelde söylememişti. '4 sarı kart üst üste gören futbolcu hangi maçta cezasını çekeceğini kulüp ve kendisi belirlesin' dedi" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi - Son Dakika
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