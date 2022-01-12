Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Fatih Terim'in takıma kazandırılması için yoğun uğraş verdiği Morutan için sürpriz son. Sezon başında Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euroya kadroya katılan Olimpiu Morutan, eski takımına kiralanıyor.
Rumen basınından Prosport'un haberine göre; Galatasaray ve Steaua Bükreş kulübü Morutan'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Sözleşme süresi belirlenmedi.
Haberin detayında Olimpiu Morutan için herhangi bir kiralama bedeli olmadığı belirtildi. Rumen kulübü, sadece futbolcunun maaşını karşılayacak.
Morutan'ın dönüşüne sevinen kulübün sahibi Gigi Becali, futbolcunun odasını hazırlattı. Morutan, Andrei Cordea'nın odasında kalacak.
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