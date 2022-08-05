Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat - Son Dakika
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Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat

05.08.2022 23:32
Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat

Fatih Terim, ünlü futbolcu Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti. 2013 yılında yarım sezon beraber çalıştığı futbolcu için sosyal medyadan bir mesaj paylaşan tecrübeli hoca, "Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." dedi.

Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü golcüyü Bodrum'daki evinde ağırlayan deneyimli hoca sosyal medyadan bir de paylaşım yaptı.

"DROGBA'YI BODRUM'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIM"

Drogba'yı evinde ağırladığı anları paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat - Son Dakika


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