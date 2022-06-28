Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına deneyimli futbolcu Arda Turan katıldı. Fatih Terim ile ilgili konuşan Turan, deneyimli hocanın sarı-kırmızılılardan ayrılış şeklini eleştirdi.

"RAHATSIZIM, BÖYLE OLMAMALIYDI"

Fatih Terim'in gönderilme şeklinde rahatsız olduğunu belirten Arda Turan, "Galatasaray bir dönüşüme girecekse, bu Fatih Terim'le olmalıydı. Fatih Terim, oradaki her çocuğun hocasından önce babasıdır. Gidişi bizim için hüzünlüydü, hala da bu hüznü yaşarım. Daha farklı olmalıydı, ama hayırlısı böyleymiş. Rahatsızım, böyle olmamalıydı. Hep bir plan var, plana sadık kalabilirdik." ifadelerini kullandı.

"ŞAKA OLARAK SÖYLÜYORUM"

Candaş Tolga Işık'ın "Hoca ile ilgili hep 'Galatasaray'ın başkanı olsun' şeklinde konuşulur sözlerini araya girerek kesen Turan, "Fenerbahçeliler kusura bakmasın ben buna Fenerli projesi diye bakarım. Fatih Terim'i sahadan uzaklaştırmak 'Fenerli projesidir' derim, şaka olarak söylüyorum yani." diyerek espri yaptı.