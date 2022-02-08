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Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi - Son Dakika

Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi

08.02.2022 14:29

Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden bin bir türlü problemle uğraşan Galatasaray, futbolcusunu TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi. Uğruna savaş verilen Oğulcan Eyüpspor'da kiralık oynayacak.

Fatih Terim'in gidişiyle başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Galatasaray'da gelenler kadar gidenler de dikkat çekici. Sarı-Kırmızılılar'da son olarak Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrıldı.

Uğruna ne savaş verilmişti! Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine gönderildi

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma bedeli 1.5 milyon euro ve zorunlu değil.

Uğruna ne savaş verilmişti! Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine gönderildi

UĞRUNA SAVAŞ VERİLDİ

Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden TFF ve kurulları, Rizespor'la büyük çatışma yaşandı. Hatta bu transfer, Burak Elmas ve yönetiminde çatırdamaya neden oldu.

Uğruna ne savaş verilmişti! Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine gönderildi
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Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi - Son Dakika
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