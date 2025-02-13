Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu

Fatih Terim\'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah\'a 3-2 mağlup oldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Al-Qadsiah'a 90+6. dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Konuk takımda Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

13.02.2025 20:46
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

AUBAMEYANG KIRMIZI KART GÖRDÜ

Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu. Al Shabab, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu

TERİM, 90+6'DA YIKILDI

Konuk ekip Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Al-Qadsiah, 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Quadsiah, 44 puana yükseldi. Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında Al Taawon ile deplasmanda karşılaşacak. Al-Qadsiah, gelecek hafta sahasında Akhdoud'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Ne Oldu Para diyen Ölen Adam 2-1 Den Koyarlar Böyle 3-2 Hemde iyi oldu 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yakında kovulursun o mimiklerini konuşurken düşünebiliyorum 2 1 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Faiz lobisi kaybetti 1 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Takım çok gol yiyor. Atıyor ama yiyor. Buna çözüm bulmalı 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Yanında Mehmet Ağar olmadan bir hiç olduğunu tüm dünya görüyor Çakma parator 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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