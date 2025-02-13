Fatih Terim\'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah\'a 3-2 mağlup oldu

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

AUBAMEYANG KIRMIZI KART GÖRDÜ

Al Shabab, 16. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu. Al Shabab, Haroune Camara'nın 68. dakikada attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

TERİM, 90+6'DA YIKILDI

Konuk ekip Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Al-Qadsiah, 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Al Shabab, 32 puanda kaldı. Al Quadsiah, 44 puana yükseldi. Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında Al Taawon ile deplasmanda karşılaşacak. Al-Qadsiah, gelecek hafta sahasında Akhdoud'u ağırlayacak.