Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

Geniş Video İzle

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al Qadsiah'a 90+6'da yediği golle 3-2 mağlup oldu. Fatih Terim, son dakikada yedikleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

14.02.2025 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

SON ANDA YIKILDILAR

Al Shabab, 16. dakikada Guanca ile 1-0 öne geçti. 49. dakikada Quinones'in golü maça dengeyi getirdi. 68. dakikada sahneye çıkan Camara, Al Shabab'ı bir kez daha öne geçirse de, 83. dakikada Hazzazi'nin golü skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Quinones, attığı golle Al Qadsiah'ı 3-2 öne geçirdi ve 3 puanı alan taraf oldu. Fatih Terim, son dakikada yedikleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Al Qadsiah forması giyen Pierre Emerick Aubameyang, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fatih Terim\'e Suudi Arabistan\'da bir darbe daha

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Fatih Terim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Balon imPARAtor. 6s de başarılı olmak zaten kolay bak örgüt kırıntısına. Bu kadar kollanma ile herkes kazanır. Türk hakemleri olmayınca işler 6s ve avaneleri için zor tabi. 35 5 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Beter ol beter, oh iyi oldu.. 12 0 Yanıtla
  • Ali :
    Yas yetmis is bitmis. Paralari öbür tarafami götürecen Paragöz. Bunu Türkiye sinurlarina sokmicaksin 10 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    15 yasinda cocuk baskan kovacak iki haftaya 70 kusur yasina gelmissin arap parasi icin degmez hoca taraftar futbolcuyu kirbqcliyo o hocaya parmak atiyo 3 0 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    gs de her zamanki gibi pis oyunlar, bunu getirmek için bunca oyına gerek olmamalı 2 0 Yanıtla
  • SABRİ BAS:
    türkiyeden hakem gönderelim 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Para Göze Darbeli matkap 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.