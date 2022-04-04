Fatih Terim: Nezih Alkış yeri dolmaz biriydi - Son Dakika

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, "Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi" dedi.

Geçtiğimiz gün hayata veda eden TSYD'nin eski başkanlarından, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin efsane spor müdürü Nezih Alkış için Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlendi. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Alkış'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze namazı için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gelen teknik direktör Fatih Terim, burada basın mensuplarına konuştu.

Terim, "Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi. İnsan olarak, gazeteci olarak, dost olarak... Bende ve Türk sporunda çok önemli izleri olan ağabeyimiz, dostumuz olan bir gazeteciydi. Bunların hepsini tek tek sıralamak aşağı yukarı Nezih Alkış'ı anlatmak demektir. Özel hayatında da çok sevecen, cana yakın, dost sıkıştığında hemen döndüğünde bulabileceğin samimi gerçek bir dosttu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Ailecek de görüşürdük biz yıllardır. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Hakikaten yeri dolmaz diyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Belki klasikleşmiştir, her zaman insanlar bunu söyler ama Nezih ağabey için bu tam örtüşecek cümle. Kimseye kötülük düşünmeyen, ses tonunu yükseltmeyen ve her şeyi sevgiyle, güzellikle halletmeye çalışan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin" diye konuştu.