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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı. Terim, takımla birlikte çalışmalara başladı ve Giannina maçının hazırlıklarına devam etti.

Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı
27.12.2023 - 23:44,
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- Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL - Teknik Direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti.

Kaynak: İHA
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