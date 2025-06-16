Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim Suudi Arabistan\'tan ayrılıyor
16.06.2025 15:16
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Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, Suudi Arabistan ile yola devam etmeme kararı aldı. Terim, geçtiğimiz Aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın geleceği hakkındaki kararının kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, Suudi Arabistan ile yola devam etmeme kararı aldı.

DEVAM ETMEYECEK

Gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

SEZON RAKAMLARI

Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. 71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Ortalık duruldu imparator dönebilirsin 11 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    ua otur evinde bu ne para hırsı 4 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İtalyada orta hedefli bir takım cazip olabilir. Mesela kümede kalma potansiyeli olan. Avrupa hedefi olmayan. 3 0 Yanıtla
  • ERHAN Game over:
    Banka mevzusu bitti insanlar kandirp paralarina çökertti aldığı komisyonda çabasıdır (sifayen söylüyorum) Zaman en tam bir teknik direktör degil.turkleri yala alalh ya paşam diye oynatirsin ama yapanciya hiç bişey yapamazsin 0 1 Yanıtla
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