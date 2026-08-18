Fatma Asya Öztürk Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
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Fatma Asya Öztürk Milli Takıma Davet Edildi

Fatma Asya Öztürk Milli Takıma Davet Edildi
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Elazığlı sporcu Fatma Asya Öztürk, U14 Sutopu Milli Takım Kampı'na seçilerek gururlandırdı.

Elazığlı sporcu Fatma Asya Öztürk, milli takım kampına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen başarılı sporcular, bir kez daha milli takım kamp kadrolarına seçilerek Elazığ'ın gururu oluyor. Bu çerçevede Fatma Asya Öztürk, 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Niğde'de düzenlenecek olan U14 Sutopu Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Öztürk, Elazığ'dan bu alanda milli kampa çağrılan sayılı sporculardan biri oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcularımızın milli takım düzeyinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Son dönemde birçok sporcumuzu farklı branşlarda milli takım kamplarına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl müdürlüğü olarak, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve antrenman programlarıyla destek olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, milli takıma davet edilen genç sporcumuz Fatma Asya Öztürk'ü, antrenörü Bekir Sadak'ı, kulüplerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatma Asya Öztürk Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika

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