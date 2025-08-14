Fatma Baştepe: Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonaları

Türkiye Şampiyonu motosiklet sporcusu Fatma Baştepe, rotasını Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına çevirdi. Motosiklete tutkuyla bağlı Baştepe, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı başaran ilk Türk kadın motosikletçi olmak istiyor.

2003 doğumlu olan Fatma Baştepe, motosiklete olan ilgisi nedeniyle 16 yaşında ehliyetini aldıktan hemen sonra ilk motosikletini satın aldı. O günden bu yana Baştepe için motor sporları hayatının merkezinde yer aldı. Beş yıldır aktif şekilde motosiklet kullanan Baştepe, yeteneğini yarış pistlerine taşıdı. 2021 yılında ilk kez resmi bir yarışa katılan Fatma Baştepe, asıl çıkışını ise 2023 yılında yaptı ve motosiklet kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanı kazandı. 2024 yılında da Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği R25 Kadınlar Kupası'nda bir kez daha Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 2025 sezonuna da hızlı başlayan Baştepe, şu ana kadar katıldığı iki yarışı da birincilikle tamamladı.

"Hayallerimin peşinden koştum, gençler siz de koşun"

Gençlere ilham olmayı amaçlayan Fatma Baştepe, "Çalıştığınızda ve gayret ettiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ben hayallerimin peşinden koştum, sizler de koşabilirsiniz. Sizlere çok güveniyorum" dedi.

Türkiye'yi, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmeyi kendine hedef belirleyen Baştepe, Türk Bayrağını uluslararası pistlerde gururla dalgalandırmak istediğini söyledi. Genç sporcu, uluslararası alanda başarıya ulaşan ilk Türk Kadın sporcu olmayı istiyor. - DENİZLİ