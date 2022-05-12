Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi

12.05.2022 11:56
Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi

Ordu'nun Fatsa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasının final maçı yapıldı.

Ordu'nun Fatsa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasının final maçı yapıldı. Finalde, Fatsa Belediyesi'ni 4-3 mağlup eden Bahçeler Mahallesi şampiyon oldu.

Fatsa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Turnuvada ikincilik kupasını Fatsa Belediyesi alırken, üçüncülük kupasını ise Yukarı Ardıç Mahallesi takımı aldı.

Turnuvada Bahçeler Mahallesi takımını şampiyonluğa götüren golleri Özkan Özyurt (2), Oğuzhan Topçuoğlu ve Mehmet Aslan Güneş atarken, Fatsa Belediyesi'nin gollerini ise Hasan Şahin (2) ve Ercan Budan ağlarla buluşturdu.

Turnuvanın üçüncüsü olan Yukarı Ardıç Mahallesi'nin takımının kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, ikinci olan Fatsa Belediyesi'nin kupasını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, şampiyon Bahçeler Mahallesi takımının kupasını ise Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran takdim etti. Turnuva sonunda en fazla gol atan Özkan Özyurt ve en centilmen futbolcu Bayram Ericek'e de hediyeler verildi. - ORDU

Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi
Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi
Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi

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İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatsa Kaymakamlığı'nın düzenlediği halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika


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