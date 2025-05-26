FBİAD Genel Kurulu'nda Güven Güleşce Yeniden Başkan

Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin (FBİAD) olağan genel kurul toplantısında Güven Güleşce, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

İstanbul Dalyan Club'ta düzenlenen genel kurulda yeni dönem stratejileri, dijitalleşme hamleleri ve kurumsal dönüşüm planları üyelerle paylaşıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Güven Güleşçe, derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil aynı zamanda bir yaşam kültürü ve değerler bütünü olduğunu vurgulayarak, "Bizi bir araya getiren yalnızca sarı-lacivert renkler değil ortak hayallerimiz, birbirimize duyduğumuz güven ve geleceğe birlikte yürüyüş irademizdir. Bu dernek, bir kişinin değil bir fikrin, bir vizyonun ve bir aile olmanın adıdır. Hep birlikte yazacağımız bu yeni dönem hem FBİAD hem de ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.