FC Köln, Cenk Özkacar\'ı Kiraladı

Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Valencia'dan 24 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Bundesliga 2'yi 61 puanla zirvede tamamlayarak Bundesliga'ya geri dönen Köln, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alman ekibi, milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Bonservisi Valencia kulübünde olan Cenk, kiralık olarak 1 sezon Köln forması giyecek.

24 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Valladolid'de kiralık olarak forma giyerken, 12 maçta görev yaptı. - İSTANBUL