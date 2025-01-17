Federasyon Kupası'nın Finalistleri Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Federasyon Kupası'nın Finalistleri Belli Oldu

Esenler Erokspor ve Konya Büyükşehir Belediyespor, 18 Ocak'ta finale çıkıyor.

17.01.2025 00:18
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Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu. Esenler Erokspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, 18 Ocak Cumartesi günü kupa için mücadele edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada Esenler Erokspor, Haremspor'u ilk yarısını 30-27 önde tamamladığı maçta 75-50 mağlup ederek final biletini alan ilk takım oldu.

Yarı finalin diğer müsabakasında Trabzonspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk yarısını 42-34 önde tamamladığı maçtan 89-86'lık galibiyetle ayrılarak final biletini alan ekip oldu.

Esenler Erokspor-Konya Büyükşehir Belediyespor finali, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

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