Federer tenis kariyerinin son maçını bugün Nadal ile oynuyor - Son Dakika
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BBC

Federer tenis kariyerinin son maçını bugün Nadal ile oynuyor

23.09.2022 12:27
Federer tenis kariyerinin son maçını bugün Nadal ile oynuyor

Roger Federer, profesyonel tenis kariyerine nokta koyacağı son maçta bugün Rafael Nadal ile çiftler karşılaşmasında birlikte oynayacak.

Roger Federer, profesyonel tenis kariyerine nokta koyacağı son maçta bugün Rafael Nadal ile çiftler karşılaşmasında birlikte oynayacak.

Avrupa ve dünyanın geri kalanından takımlar arasında oynanan bir erkek tenis turnuvası olan Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe'ya karşı oynayacak.

M?aç, Londra'da oynanacak.

Turnuvanın akşam oturumunu TSİ 21.00'de Andy Murray ile Alex de Minaur tekli maçta karşı karşıya gelerek açacak.

Geçtiğimiz hafta emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, kariyeri boyunca 20 kez Grand Slam şampiyonu oldu.

Federer, 36 yaşındaki ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'la birlikte oynamanın "harika" olacağını ifade etti.

"Bunun altından kalkabileceğimden emin değilim ama deneyeceğim. Geçmişte daha zor zamanlarım olmuştu, bunca yıl bazı maçlardan önce korkunç derecede gerildiğim oldu. Bu seferki tamamen farklı. Tabii ki Rafa ile oynamak çok özel. Onun karşımda değil takımımda olmasından mutluyum" sözlerini ekledi.

Daha önce 22 kez Grand Slam şampiyonluğu elde eden N?adal da Amerikalı ikiliye karşı oynayacakları "unutulmaz" maçı heyecanla beklediğini belirtti:

" Tenis kariyerimdeki en önemli oyuncu gidiyor. Sonunda, bu an zor olacak. Onunla oynayacağım için çok heyecanlı ve minnettarım."

D?izinden sıkıntı yaşadığı için Turnuva'da tekli oynayamayacak olan Federer'in son maçı Polonyalı Hubert Hurkacz'la geçen yıl Wimbledon'ın çeyrek finallerindeydi.

"?İzleyici onları destekleyecek"

Amerika Açık yarı finalisti, 24 yaşındaki Tiafoe da Federer'in son maçında ona karşı oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti:

"İzleyici açıkça onları destekleyecek. Bu tarz anları bilirsiniz ve oraya çıkıp kendi üstünüze düşeni yaparsınız, kazanmaya çalışırsınız".

T?urnuva'da hafta sonu Federer'in yerini Avrupa Takımı üyesi İtalyan Matteo Berrettini alacak.

T?akımda ayrıca 21 kez Grand Slam şampiyonu olan Novak Djokovic de bulunuyor.

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Kaynak: BBC

Roger Federer, Rafael Nadal, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Federer tenis kariyerinin son maçını bugün Nadal ile oynuyor - Son Dakika

BBC
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