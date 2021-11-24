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Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık - Son Dakika

Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık

24.11.2021 18:01
Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız hafta sonu oynadıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirirken, "Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider konumda bulunan Galatasaray'da Feghouli, kritik Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, Süper Lig'de kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinirken, Marsilya karşılaşmasının derbiden daha önemli olduğunu vurguladı.

Sofiane Feghouli'nin açıklamaları şöyle:

"FATİH HOCA'YLA ÇALIŞMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

"Sistem aynı ama oyuncular değişti. Oyuncuların adapte olabilmesi zaman alıyor. Takım olarak fena değiliz. Avrupa Ligi'nde iyi devam ediyoruz. Ligde daha iyi yere geleceğiz. Galatasaray'da olmaktan, Fatih Hoca'yla çalışmaktan dolayı çok mutluyum.

"BU MAÇI KAZANIP GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. 3 günde 1 bu seviyede oynamak kolay değil. Buna adapte olmaya çalışan oyuncularımız var, onlar için de kolay değil. Kendi adıma bakacak olursam, son hafta kazandığımız şampiyonluk var. Daha önümüzde uzun bir lig var. Avrupa için hedefimiz yarınki maç. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz.

"BİZİM İÇİN MARSİLYA MAÇI ÖNEMLİ"

Derbi özelinde beni rahatsız eden bir şey yoktu. Çok fırsat bulduk ama atamadık. 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık ama bu futbol. Bizim için Marsilya maçı önemli. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak çok önemli."

Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık - Son Dakika
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