Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

25.04.2022 23:19
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, buldukları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, buldukları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kaç gün önce Sivasspor ile karşılaştıklarını anımsattı.

Mücadelenin, kupa maçına benzer olduğunu aktaran Mateos, "Bugün ki mücadelemiz birkaç gün önceki kupa maçımızdan çok farklı olmadı. Top bizdeydi, ön tarafta oyandık, gol pozisyonları bulduk, fakat bir türlü gole çeviremedik." dedi.

Sivasspor'un kupa maçında olduğu gibi kendilerini çok zorlayamadığını dile getiren Mateos, şunları kaydetti:

"Kanat tarafından arkamıza atılan top penaltı oldu. Elbette bu penaltı pozisyonunu bir değerlendirmek lazım, oradaki kriteri anlamak lazım. Çünkü top geçiyor, top geçtikten sonra oyuncumuz Yatabare'nin ayağına bastı orada. Fakat art niyet yok. Top geçmiş, pozisyonun olduğu sırada penaltı verildi. Bunu tekrar izlemek ve değerlendirmek lazım, çok net konuşmak istemiyorum. Rakibimiz çok fazla tehlike yaratamadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünün tamamen bizde olduğunu düşünüyorum. Daniel Candeias topu ağlara gönderdi fakat ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Kupa maçında olduğu gibi bugünde bu maçın artılarını ve eksilerini inceleyeceğiz. Buradan çıkartacağımız pozitif derslerle buraya tekrar kupa maçına geleceğiz. Kupa maçında burada elimizden geleni yaparak turla ayrılmak istiyoruz."

Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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