Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızıların eski oyuncusu Felipe Melo, maçın bitimiyle birlikte bir video yayımladı.
Melo Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından yayımladığı videoda 'Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama, Mourinho Ağlama' ifadelerini kullandığı bir video yayınladı. Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.
Galatasaray'da 3 sezon boyunca forma giyen Felipe Melo, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 154 maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı - Son Dakika
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