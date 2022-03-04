Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

04.03.2022 00:47

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK'yı uzatmalarda 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Gaziantep gibi bir takıma karşı oynamanın zor olduğunu ancak maçın sonunda galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK'yı uzatmalarda 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Gaziantep gibi bir takıma karşı oynamanın zor olduğunu ancak maçın sonunda galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı 120 dakika boyunca gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kupada bir 120 dakika daha mücadele ettiklerini vurgulayan Mateos, şunları kaydetti:

"Bu bizi biraz yordu. İlk 90 dakikaya baktığımızda takımımız öndeydi. Oyunu önde götürdüğümüz son dakikalarda yediğimiz gol ile maç uzatmalara gitti. Elbette Gaziantep gibi bir takıma karşı oynamak zor. Özellikle uzun oyuncuların ön tarafa gönderdikten sonra bizim de kulübede hamle yapmamız gerekiyordu. Tam o anda Awaziem ve Mevlja'yı oyuna sokarak üstünlük kurmaya çalıştık. Maçın sonunda elbette galip geldiğimiz için mutluyuz."

Karşılaşmada herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Mateos, sonradan oyuna giren Tayfur, Efkan ve Oğuz'un galibiyete büyük katkısının olduğunu söyledi.

Bu oyuncuların ikisinin de takımın galibiyet golünü attığını anlatan Mateos, "Daha önce yaptığımız gibi takımın ruhuyla oynadık, birlikte oynadık ve maçı kazandık." dedi.

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


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