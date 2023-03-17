Fener'in genç yıldızı dünyanın dilinde! Arda Güler, Sevilla maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle turu geçemezken Arda Güler performansıyla yıldızlaştı.

GÖZLEMCİLERİ MEST ETTİ

Opta verilerine göre Arda Güler, Fenerbahçe-Sevilla mücadelesinde en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan futbolcu oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç yıldız, performansıyla kendisini izlemeye gelen dünya devlerinin gözlemcilerini adeta mest etti.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Arda Güler maç içerisinde 94 kez topla buluşurken, yüzde 90 pas isabeti sağladı. Milli futbolcu 6 kez çalım attı ve 4 kez faule maruz kaldı. 18 yaşındaki yıldız 10 kez sahipsiz top kazanarak bu alanda da lider oldu.