Fenerbahçe: 1-1 (İLK YARI) - Son Dakika

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HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

4'üncü dakikada Mert Hakan'ın serbest vuruştan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Zajc'ın altıpasın solundan vuruşunda gole giden topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı Novak'a aktardı. Bu oyuncunun topu düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 7'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Novak'ın topa elle müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.8'inci dakikada topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kale direğine çarparak dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.23'üncü dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi, meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ersin, topu kornere çeldi. 27'nci dakikada Kenan Karaman, Novak'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi devam oyunu devam ettirdi.29'uncu dakikada karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.31'inci dakikada Beşiktaş mücadelede eşitliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonlandı.

- İstanbul