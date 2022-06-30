Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak

30.06.2022 17:23
Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı takvimi de netleşmeye başladı. Buna göre İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

Sezonu en erken açan takım olan Fenerbahçe, üst üste hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugüne kadar Shkupi, Tirana ve Al-Shamal takımları ile 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, yarın Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Fenerbahçe bu sırada 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. 7 Temmuz tarihine kadar sürecek kampın ardından Sarı Lacivertliler yurda dönecek.

HULL CİTY AÇIKLADI

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Maç TSİ ile 21.30'da başlayacak.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City açıkladı! Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapılacak
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika
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