Fenerbahçe, 18 Yıl Aradan Sonra Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika
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Fenerbahçe, 18 Yıl Aradan Sonra Şampiyonlar Ligi'nde

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek 2008-2009'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste önemli poziyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 28. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe, 61. dakikada Fofana'nın golüne engel olamadı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı.

Lyon'un golü VAR'dan döndü

Olimpik Lyon'un 71. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 71. dakikasında Archie Brown'un kaptırdığı topta ev sahibi ekip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakem golü verirken, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu incelemesi istendi.

Maçın 73. dakikasında pozisyonu ekrandan inceleyen hakem Mariani, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

5. kez elemelerden katıldı

Olimpik Lyon'u deplasmanda mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başaran Fenerbahçe, beşinci kez elemelerden gelerek Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hakkı kazandı.

İlk olarak 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler, eleme turunda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi macerasını 2001-2002 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, gruplardan önce İskoçya ekibi Rangers'la elemelerde karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek gruplara yükseldi.

2007-2008 sezonunda elemelerde Belçika temsilcisi Anderlecht'i saf dışı bırakan Fenerbahçe, daha sonra gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekip grupların ardından çeyrek finale kadar devam etmişti.

Son Devler Ligi macerasını 2008-2009 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2. eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte ekibini, 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımını eleyerek gruplara yükselme hakkı kazandı.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u geçerek 2008-2009 sezonunun ardından yeniden elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Muric, Avrupa'da da attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, ligin ardından Avrupa'da da golle buluştu.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde Konyaspor ağlarını havalandırarak ilk golünü kaydetmişti.

Muric, 24. dakikada Olimpik Lyon karşısında takımını öne geçiren golü atarak Avrupa'da da sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Archie Brown siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, Olimpik Lyon karşısında 28. dakikada takımının 2. golünü ağlara yolladı.

Archie Brown, bu golle bu sezon ilk golünü de bulmuş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, 18 Yıl Aradan Sonra Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika

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