Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz'ı Yendi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 85 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 68 Fred), Asensio (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Oğuz Aydın), Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Dk. 87 Beganovic), Weinhandl (Dk. 64 Fosso), Stankovic, Seidl (Dk. 64 Mamageishvili), Jatta (Dk. 64 Weiper), Wlodarczyk (Dk. 46 Kayombo)
Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Stankovic, Dk. 58 Heil, Dk. 65 Kayombo (Sturm Graz)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 yendi.
59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Asensio ve Greenwood, verkaçlarla ceza sahası içine girdi. Greenwood'un önünde kalan topa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
60. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in dokunuşunda kaleciden seken top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun boş kaleye şutunda savunmadan seken top tekrar Kerem'e geldi. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
67. dakikada Asensio'nun savunma arkasına pasında topu göğsüyle kontrol eden Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında Asensio, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru gönderdi. Skriniar'ın kafa vuruşunun ardından son dokunuşu Talisca yaparken kaleci Khudiakov, gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan topu taşıyan ve ceza alanına giren Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Talisca'nın müdahale edemediği top, penaltı noktasının sağındaki İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
Mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz'ı Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?