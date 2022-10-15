Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum

15.10.2022 17:41

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandığı AEK Larnaca maçının öncesi ve sonrasına ait görüntüleri, kulübün YouTube kanalından paylaşılırken videoda genç futbolcu İsmail Yüksek'in havaalanında Jorge Jesus'un fotoğrafını çekmeden önce kullandığı, "Bak şimdi babamı çekiyorum." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp Güney Kıbrıs deplasmanının hikayesini YouTube kanalından paylaşırken, videodaki bir an büyük reaksiyon aldı.

"BAK ŞİMDİ BABAMI ÇEKİYORUM"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle formayı kapan İsmail Yüksek, Portekizli hocaya büyük bir sevgi duyuyor. AEK Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a giden sarı-lacivertli kafilede eline fotoğraf makinesini alan İsmail Yüksek, havaalanında Jorge Jesus'un fotoğrafını çekti. İsmail Yüksek'in fotoğrafı çekmeden önce, "Bak şimdi babamı çekiyorum." ifadelerini kullanması taraftarı adeta mest etti. Fenerbahçeliler sosyal medyada hem İsmail Yüksek hem de Jesus için övgü dolu yorumlarda bulundu.

Kimse kulaklarına inanamadı! İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli olay oldu
Kimse kulaklarına inanamadı! İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli olay oldu

FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞİLMEZ İSİMLERİNDEN OLDU

İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle takımın değişilmez isimleri arasına girdi. Genç futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. İsmail Yüksek özellikle orta sahadaki geçişi sağlaması, fiziksel gücü ve defansif yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

YORUMLAR
500
Benzeri bir başarı görülmedi! Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarih yazdırdı Benzeri bir başarı görülmedi! Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarih yazdırdı AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile

İsmail Yüksek, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum - Son Dakika


Son Dakika
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
15:58 Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 18:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement