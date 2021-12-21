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Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime çağrı: "Acilen bırakınız" - Son Dakika

Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime çağrı: "Acilen bırakınız"

21.12.2021 16:49
Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime çağrı: "Acilen bırakınız"

Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti.

Fenerbahçe'de 2018 yılının haziran ayında gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetimine eleştiriler sürüyor. Son olarak Fenerbahçe 2000 Derneği, mevcut yönetimin zarar verdiğini ileri sürerek kongre kararı alınması gerektiğine yönelik bildiri yayınladı. Ekonomik ve sportif olarak kulübün zarara uğradığına vurgu yapılan bildiride, "Ali Koç; Fenerbahçe kulübünde 1,5 sene dersimi çalıştım dediniz ve aday oldunuz. Bu kulüpte 4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5,5 yıl oldu. Fenerbahçe'yi sevenler. Daha ne kadar bekleyecek? Sizin amacınız Fenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz? Şunu çok iyi bilmeniz lazım, Fenerbahçe tüm Fenerbahçeliyim diyenlerin ortak sevinip ortak üzüldüğü bir kulüptür. Elle tutulmaz bir duygudur, tarif edilemez yaşanır. Dört yıldır kimsenin ses çıkarmadığını ama artık susmayacağımızı bilmenizi isteriz. Fenerbahçe 30 milyon taraftarın malıdır. Doğan çocuklar bile başka takım taraftarı olmaya başladılar. Fenerbahçe tarihi boyunca şanı ve şerefiyle halkın kulübü olmuştur. Hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır" denildi.

"Milletin hayallerini yıktınız"

"Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lütfen siz de artık şapkanızı önünüze koyun ve her zaman söylediğiniz gibi sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe'ye zarar vermekten vazgeçin. Ben bu Fenerbahçe'yi nereye sürüklüyorum diye bir düşünün ve zaman kaybetmeden kongre kararı alın. Başarılı olabilecek bir adayı el birliği ile başkan yapalım ve bu çileden kurtulalım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün çok gerisinde kaldınız. Derin hayal kırıklığı yaşattınız. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız! Başarılı olarak aldığınız Avrupa şampiyonu olmuş basketbol şubesini, Türkiye liglerinde şampiyon olamayan bir takım haline getirdiniz. Ekonomik olarak ta kulübe zarar verdiniz, aldığımız bilgilere göre de kulübü devir aldığınız borçtan daha büyük borca soktunuz. Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız." - İSTANBUL

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Haziran, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime çağrı: 'Acilen bırakınız' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe 2000 Derneği'nden yönetime çağrı: "Acilen bırakınız" - Son Dakika
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