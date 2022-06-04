Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı

04.06.2022 11:05

- Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı Fenerbahçe'de 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı.

- Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı.

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı. Toplantı salonuna eski Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal giriş yaptığında genel kurul üyelerinin alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı. Mali Genel Kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Mali Genel Kurul Başkanlık Divanına Talat Yılmaz seçildi. Toplantı, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek. Sonrasında ise sırayla 2022 yılı bütçesi ve ek bütçenin genel kurul oylarına sunulmasına, mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin genel kurul oylarına sunulmasına, Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile Özerk Federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesine kulüp üyeliğinden ihraç edilen Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal'ın ihraç kararının onaylanması veya kaldırılmasının ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasına geçilecek.

Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı
Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı

YORUMLAR
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Ankara Kent Konseyi'nden Avrupa'da Bir İlk: Çevre ve İklim Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplanıyor Ankara Kent Konseyi'nden Avrupa'da Bir İlk: Çevre ve İklim Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplanıyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı - Son Dakika

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