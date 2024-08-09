Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, çeşitli hareketler ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Ayrıca, Ganalı stoper Alexander Djiku'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

09.08.2024 14:06
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, antrenman öncesi Ganalı stoper Alexander Djiku'ya 30. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tebrikleri kabul eden Djiku, teknik heyet ve takım arkadaşlarına sürpriz için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazır - Son Dakika

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