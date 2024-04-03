Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 Mağlup Etti

- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tadic, pasını sağ çaprazdaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Ceza yayının solundan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
51. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına gönderdiği taç atışında Dzeko, topla beraber ceza sahasına kadar ilerledi. Topu soluna çekip rakibinden sıyrılan Dzeko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mohammadi, pasını ceza yayındaki Yusuf Sarı'ya aktardı. Yusuf'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi.
55. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
59. dakikada sol taraftan Oosterwolde'nin kale önüne yaptığı ortaya Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
66. dakikada Balotelli'nin ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kornere çeldi.
70. dakikada kendi yarı alanının ortalarına atılan topu karşılayan kaleci Vedat'ın sağ tarafa gönderdiği pasta Tadic araya girdi. Kalecinin önde olduğunu gören Tadic'in orta sahanın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1
80. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Yusuf Sarı'nın kale önüne çevirdiği topa Yusuf Barasi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
85. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Serdar Dursun, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Caner Özaral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci (Serdar Dursun dk. 81), Szymanski, Tadic, Dzeko (Çağlar Söyüncü dk. 90)
Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Bonucci, Becao, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat Karakuş dk. 46), Mohammadi, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 56), Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza (Yusuf Barasi dk. 56), Balotelli (Aymbetov dk. 81)
Yedekler: İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Djiku (dk. 17), Dzeko (dk. 51), Tadic (dk. 70), Serdar Dursun (dk. 85) (Fenerbahçe), Balotelli (dk. 25), Yusuf Barasi (dk. 80) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Oosterwolde, Szymanski (Fenerbahçe), Nani (Adana Demirspor)
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Maç sonrası Ülker Stadı otoparkında çıkan tartışma güvenlik ekipleri tarafından önlenirken, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Sancak, Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirsporlu bir futbolcuya hakaret ettiğini iddia etti. Fenerbahçe yetkilisi Selahattin Baki ise olayın detaylarına inilmesi gerektiğini belirtti.
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