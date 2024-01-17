Fenerbahçe, Adanaspor\'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Lincoln Henrique'nin çok şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu oyuncunun pasında 39. dakikada Michy Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili giren Fenerbahçe, 50. dakikada yine Batshuayi ile farkı 3'e çıkardı. Maçın 68 ve 71. dakikalarında Batshuayi ile 2 gol daha bulan sarı-lacivertliler, 81. dakikada Mert Hakan Yandaş ile skoru 6-0'a getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi.

Lincoln golle döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından forma giyerken, gol atmayı da başardı.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve bu sezon hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Lincoln, ilk kez Adanaspor karşısında süre alırken, 29. dakikada takımını öne geçiren gole imzasını attı.

Lincoln, son resmi müsabakasına 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde çıkmıştı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ayrıca takımının ikinci golünde gol pasını da veren isim oldu.

Batshuayi 4 golle yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Adanaspor ağlarına 4 gol birden bıraktı.

Sezon başından beri ligde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen bu kulvarda takımına 4 gollük bir katkı sundu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın daha çok Avrupa maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği Batshuayi, orada ise 5 golle takımına yardımcı oldu.

Adanaspor maçı öncesinde toplamda 9 golü bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol birden atarak bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti.

Krunic stoperde denendi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Adanaspor karşısında stoperde de denendi.

İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli isim, karşılaşmaya kendi pozisyonu olan orta sahada başlarken, 64. dakikada Leonardo Bonucci'nin oyundan çıkışıyla savunmada görev aldı.

30 yaşındaki oyuncu, hazır bir görüntü sergiledi.

Efekan Karayazı ve Ahmet Necat Aydın ilk kez

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Efekan Karayazı ve Ahmet Necat Aydın, A takımda ilk kez süre aldı.

Müsabakanın 64. dakikasında Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan ve 83. dakikada Lincoln'ün yerine oyuna giren aynı yaştaki Ahmet Necat, ilk resmi maçlarına Adanaspor karşısında çıktı.

Emre Mor, gol paslarıyla öne çıktı

Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Emre Mor, Adanaspor karşısında asistleriyle göz doldurdu.

Maça durgun başlayan 25 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koydu.

Emre, takımının 5. ve 6. gollerinde gol paslarını veren isim oldu.