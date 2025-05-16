Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Portekizli teknik adam, 4 bölgeye takviye istedi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve sezonun tamamlanmasıyla imzaların atılacağı da öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.
Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep ettiği ve Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)