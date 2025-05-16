Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Mourinho'nun 4 bölgeye takviye talebinin ardından Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı belirtildi. İmzaların sezonun tamamlanmasıyla atılacağı öne sürülürken, anlaşma sağlanan futbolcunun adı henüz açıklanmadı.

16.05.2025 08:47
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Portekizli teknik adam, 4 bölgeye takviye istedi.

MOURİNHO 4 YILDIZ İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve sezonun tamamlanmasıyla imzaların atılacağı da öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.

ADI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep ettiği ve Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı belirtildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    eyvah yandik kıyamet geliyor önce öve öve yaygara sonra söve söve yolla Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon 35 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin Ali Bey GİT-Mİ-YOR... yüz yok adamda ya!!! 24 3 Yanıtla
  • 633148:
    Fenerbahçeliyim bu Ali koç gitmedikce bir bok çıkmaz çünkü klubun için komple GS li dolu fenerde eskiden bu kadar sakatlanma olmaz olsada bu kadar uzun surmezdi takım revire dönüyor 14 1 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    İki kişinin bildiği sır, sır değildir. :))) 7 2 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    ALİ KOÇ BAŞKAN GS ŞAMPİYON EROL BİLECİK OĞLU KOYU GS Lİ ALI KOÇ GS NİN PROJESİDİR.. 6 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Ali koç ne yüzsüz adam çıktın 4 1 Yanıtla
  • 6490203:
    morinin keyfi yerinde aldırdığı futbolculardan komisyon alıyor heral 4 0 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    koltuğu kurtarmaya çalışıyor ama işi çok zor bu sefer muhalefet güçlü. 0 1 Yanıtla
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