Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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