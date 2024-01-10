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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio ile karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta liderlik koltuğunda yer alırken, Beretta Famila Schio ise 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio ile karşılaşacak
10.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın Vicenza şehrindeki Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 19 puanla ilk sırada yer alıyor.

Beretta Famila Schio ise 6 galibiyet ve 4 beraberlikle grupta 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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