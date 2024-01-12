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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague A Grubu 11'inci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımına 75-67 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Emma Meesseman 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, Beretta Famila Schio ise 7'nci galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio\'ya mağlup oldu
12.01.2024 - 00:18,  Güncelleme: 00:20
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SALON: Palazzetto Livio Romare

HAKEMLER: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Franko Gracin (Hırvatistan)

BERETTA FAMILA SCHIO: Bestagno 7, Crippa, Guirantes 21, Keys 10, Parks 11, Juhasz 3, Penna 3, Sivka, Sottana 14, Verona 6

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING: Howard 10, McBride 9, Meesseman 18, Alperi Onar 9, Sevgi Uzun 4, Anderson 17, Laksa, Milic

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

DEVRE: 26-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-49

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague A Grubu 11'inci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımına 75-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi İtalya ekibinde 21 sayıyla Arella Guirantes oldu. Sarı-lacivertlilerde ise Emma Meesseman 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, Beretta Famila Schio ise 7'nci galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, Kadınlar EuroLeague A Grubu 12'nci haftasında 17 Ocak Çarşamba günü evinde Polonya temsilcisi UMCS Lublin'i ağırlayacak.

Kaynak: DHA
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