Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Nalan Ramazanoğlu getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubesi'nin genel menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı-lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir." denildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda Nalan Ramazanoğlu genel menajerlik görevine getirildi - Son Dakika