Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı\'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane, sağlık kontrolünden geçti. 29 yaşındaki basketbolcu, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleri ve çeşitli muayenelerden geçti. Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

19.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:45
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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