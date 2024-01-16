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Fenerbahçe Alagöz Holding, Polski Cukier UMCS Lublin'i ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Polski Cukier UMCS Lublin'i ağırlıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Polski Cukier UMCS Lublin takımını ağırlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe liderlik için mücadele ederken, Polski Cukier UMCS Lublin ise grupta son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Polski Cukier UMCS Lublin\'i ağırlıyor
16.01.2024 - 10:53,
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında yarın Polonya'nın Polski Cukier UMCS Lublin takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 11 maçın 9'unu kazanan ve ikisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, 20 puanla ilk sırada yer alıyor.

Polski Cukier UMCS Lublin ise 2 galibiyet, 9 mağlubiyetle grupta son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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