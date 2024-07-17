Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kiraladı

Spor

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli'ye 8 milyon Euro'yu 4 eşit taksitle ödeyecek.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8 milyon Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi. - İSTANBUL