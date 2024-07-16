Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşmeye imza atacak.

16.07.2024 20:50
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi. Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti. Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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