Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile prensip anlaşmasına vardı

Spor

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin, kulübü Al-Ahli ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi. Özel tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Saint-Maximin, saat 19.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra özel bir araçla konaklayacağı otele gitti. Fransız futbolcuyu, havalimanı çıkışında çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Allan Saint-Maximin'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL