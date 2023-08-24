Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak - Son Dakika

Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak

Son Güncelleme: 24.08.2023 11:25

Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı renklerine bağlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferden kasasına toplam 7 milyon euroya yakın para girecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır defteri kapandı. Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz devi bu transfer için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis ödeyecek. FIFA Dayanışma Katkı Payı ile birlikte rakam 7 milyon euroyu bulacak.

KALENİN YENİ SAHİBİ LIVAKOVIC

Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen Fenerbahçe'de kalenin yeni sahibi Dominik Livakovic olacak. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldiven için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacak.

Altay Bayındır, Premier Lig devinin formasını giyiyor! Fenerbahçe, 7 milyon euroya yakın para kazanacak

FENERBAHÇE KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıktı. 25 yaşındaki eldiven, 44 maçta gole kapattı. Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 162 gol gördü.

Altay Bayındır, Premier Lig devinin formasını giyiyor! Fenerbahçe, 7 milyon euroya yakın para kazanacak

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 11 bin 455 personel alınacak! İşte kadrolar
11:33 Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia
11:24 Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak
11:24 Altının gram fiyatı 1.681 liradan işlem görüyor
11:14 Son Dakika! Çanakkale ve Eskişehir'deki yangınlar kontrol altında
11:07 Sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılan gençten korkunç iddia: Cinsel istismara uğradım
11:02 Balığın insan dişlerine sahip olduğunu gören balıkçı şaşkına döndü
10:59 Güne yükselişle başlayan dolar 27,22'den işlem görüyor
10:53 Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oluyor! En güçlü aday Beko
10:38 Putin'in aniden ölen düşmanları! Listeye Wagner lideri Prigojin de eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 12:01:54. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement