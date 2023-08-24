Fenerbahçe'de Altay Bayındır defteri kapandı. Dominik Livakovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz devi bu transfer için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis ödeyecek. FIFA Dayanışma Katkı Payı ile birlikte rakam 7 milyon euroyu bulacak.
Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen Fenerbahçe'de kalenin yeni sahibi Dominik Livakovic olacak. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldiven için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacak.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıktı. 25 yaşındaki eldiven, 44 maçta gole kapattı. Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 162 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Altay Bayındır, Manchester United ile imzalıyor! Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya yakın para kazandıracak - Son Dakika